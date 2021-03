Maxi intervento di 12 ore al ‘Pascale’, paziente a casa dopo cinque giorni (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDue equipe insieme, un intervento durato 12 ore, un paziente complesso. 51 anni, affetto da una recidiva di tumore alla ghiandola sottomandibolare che, caso raro quanto complicato, ha prodotto otto metastasi epatiche al lobo destro. Eppure il paziente è a casa dopo appena cinque giorni dalla mega operazione. “E sta bene” assicurano i due medici dell’Istituto per la cura dei tumori ‘Pascale’ di Napoli che lo hanno operato, Franco Ionna e Francesco Izzo. E’ toccato prima all’equipe di Ionna, dipartimento Maxillo facciale dell’Istituto partenopeo, intervenire sull’uomo asportandogli chirurgicamente una parte della mandibola, i muscoli del pavimento orale, la parete laterale sinistra della laringe e a provvedere ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDue equipe insieme, undurato 12 ore, uncomplesso. 51 anni, affetto da una recidiva di tumore alla ghiandola sottomandibolare che, caso raro quanto complicato, ha prodotto otto metastasi epatiche al lobo destro. Eppure ilè aappenadalla mega operazione. “E sta bene” assicurano i due medici dell’Istituto per la cura dei tumoridi Napoli che lo hanno operato, Franco Ionna e Francesco Izzo. E’ toccato prima all’equipe di Ionna, dipartimentollo facciale dell’Istituto partenopeo, intervenire sull’uomo asportandogli chirurgicamente una parte della mandibola, i muscoli del pavimento orale, la parete laterale sinistra della laringe e a provvedere ...

LeccoNews : TETTO A FUOCO IN VIA BARACCA, MAXI INTERVENTO DEI MEZZI DEI POMPIERI DI LECCO | 04/03/2021 - - infoitinterno : Cagliari, tensione in viale Regina Elena nell'ultimo sabato giallo: maxi intervento della Municipale (VIDEO) - vivere_sardegna : Cagliari, tensione in viale Regina Elena nell’ultimo sabato giallo: maxi intervento della Municipale (VIDEO) - sardanews : Cagliari, tensione in viale Regina Elena nell’ultimo sabato giallo: maxi intervento della Municipale (VIDEO) - GrossetoNotizie : Maxi intervento dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in 21 comuni -