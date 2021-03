Marchisio candidato a sindaco di Torino? Lui smentisce: 'Assurdità' (Di giovedì 4 marzo 2021) Claudio Marchisio candidato sindaco di Torino per il Pd? In mattinata l'indiscrezione aveva fatto presto discutere, ma a smentire le voci ci ha pensato lo stesso ex centrocampista della Juventus: "... Leggi su gazzetta (Di giovedì 4 marzo 2021) Claudiodiper il Pd? In mattinata l'indiscrezione aveva fatto presto discutere, ma a smentire le voci ci ha pensato lo stesso ex centrocampista della Juventus: "...

SkyTG24 : Il Partito Democratico starebbe concretamente pensando a Claudio #Marchisio, ex centrocampista della Juventus e del… - SkyTG24 : Torino, il Pd pensa a Claudio Marchisio come candidato sindaco - Gazzetta_it : #Marchisio candidato a Sindaco di #Torino per il #Pd? L'ex giocatore smentisce - Spazio_J : Marchisio: 'Io candidato sindaco? Trovo incredibile dover rispondere a queste assurdità' - - zazoomblog : Marchisio smentisce: “Io candidato sindaco di Torino? Un’assurdità” - #Marchisio #smentisce: #candidato -