Mancini dice Inter per lo scudetto: "È la squadra migliore e non ha le Coppe"

Roberto Mancini, ct della Nazionale Italiana, ha rilasciato un'Intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui si è espresso anche sulla lotta scudetto. Il cammino è ancora lungo, anche chi insegue deve crederci, ma l'Inter ora è la squadra migliore e ha il grande vantaggio di non giocare le Coppe.

