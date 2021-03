M5S: Rousseau scende in campo, 'ecco manifesto controvento' (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Mercoledì 10 marzo alle ore 19 presenteremo come Associazione Rousseau il: manifesto controvento. Principi e valori per ritornare a volare alto. Non è più tempo di accontentarsi. Non è più tempo di limitare l'immaginazione. Non è più tempo di avere sogni moderati. E' tempo di confronto, di idee ribelli, di sogni che non siano bollati di utopia da chi non ha capacità, voglia o coraggio di realizzarli". Così l'associazione Rousseau su Facebook, in un post in cui sembra evidente la volontà di scendere in campo. "Per questo - si legge ancora nel post è arrivato il momento di riattivare i motori e cominciare la nostra corsa controvento. Ogni fase servirà per irrobustire le ali, per potenziare la corsa, per chiarire l'orizzonte. Ogni momento sarà ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Mercoledì 10 marzo alle ore 19 presenteremo come Associazioneil:. Principi e valori per ritornare a volare alto. Non è più tempo di accontentarsi. Non è più tempo di limitare l'immaginazione. Non è più tempo di avere sogni moderati. E' tempo di confronto, di idee ribelli, di sogni che non siano bollati di utopia da chi non ha capacità, voglia o coraggio di realizzarli". Così l'associazionesu Facebook, in un post in cui sembra evidente la volontà dire in. "Per questo - si legge ancora nel post è arrivato il momento di riattivare i motori e cominciare la nostra corsa. Ogni fase servirà per irrobustire le ali, per potenziare la corsa, per chiarire l'orizzonte. Ogni momento sarà ...

Ultime Notizie dalla rete : M5S Rousseau Sibilia: 'Meglio dire addio alla piattaforma Rousseau'. Azzolina: 'O cambia, se no...' 'Al momento la cosa importante è che il rapporto tra M5S e Rousseau sia ben definito in delle cornici chiare rispetto ai ruoli di ognuno'. Non ha dubbi: 'Abbiamo grande rispetto per la memoria di ...

M5s: D'Incà, 'Conte dirimerà questioni su Rousseau' Su Rousseau 'bisogna risolvere le questioni in sospeso, lo faremo nei prossimi mesi con la grande capacità di mediazione di Conte, riuscirà a darci un aiuto importante per dirimere la questioni in ...

