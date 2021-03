L’intelligenza artificiale sta già prendendo decisioni al posto dell’uomo (Di giovedì 4 marzo 2021) L’intelligenza artificiale è davvero la più grande minaccia al genere umano, come ha scritto Jonathan Merritt su The Atlantic? Fino agli anni Sessanta, la tecnologia era stata sempre pensata come funzionale all’uomo. Poi, con lo sviluppo di settori come la cibernetica e la robotica si è fatta strada una narrazione ostile, in cui le macchine avrebbero potuto sopraffare l’uomo se ben addestrate. «Utilizzo le mie capacità nel modo più completo, il che, per un’entità cosciente, è il massimo che possa sperare», dice il computer Hal 9000 in “2001: Odissea nello spazio”. Scenari apocalittici a parte, oggi però la pervasività delL’intelligenza artificiale (IA) implica una riflessione seria, almeno secondo l’Unesco che ha chiesto a tutte le nazioni un quadro normativo chiaro davanti ai vuoti legislativi ed etici. «L’IA deve ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 4 marzo 2021)è davvero la più grande minaccia al genere umano, come ha scritto Jonathan Merritt su The Atlantic? Fino agli anni Sessanta, la tecnologia era stata sempre pensata come funzionale all’uomo. Poi, con lo sviluppo di settori come la cibernetica e la robotica si è fatta strada una narrazione ostile, in cui le macchine avrebbero potuto sopraffare l’uomo se ben addestrate. «Utilizzo le mie capacità nel modo più completo, il che, per un’entità cosciente, è il massimo che possa sperare», dice il computer Hal 9000 in “2001: Odissea nello spazio”. Scenari apocalittici a parte, oggi però la pervasività del(IA) implica una riflessione seria, almeno secondo l’Unesco che ha chiesto a tutte le nazioni un quadro normativo chiaro davanti ai vuoti legislativi ed etici. «L’IA deve ...

