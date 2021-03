Lamberto Giannini nuovo capo della Polizia. Un fedelissimo di Gabrielli (Di giovedì 4 marzo 2021) Una lunga esperienza ai vertici dell’antiterrorismo, una recente nomina a capo della Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell’Interno, un rapporto molto stretto con Franco Gabrielli, diventato sottosegretario alla presidenza del Consiglio. E da oggi, ufficialmente, suo predecessore. È il prefetto Lamberto Giannini il nuovo capo della Polizia. La sua nomina è arrivata oggi, nel corso del Consiglio dei ministri. Il suo nome era in pole da giorni, seguito da quelli di Francesco Messina, Vittorio Rizzi e Matteo Piantedosi e di Maria Luisa Pellizzari. Il profilo di quest’ultima - attuale vice capo della Polizia, la prima donna a ricoprire ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 4 marzo 2021) Una lunga esperienza ai vertici dell’antiterrorismo, una recente nomina aSegreteria del Dipartimentopubblica sicurezza del ministero dell’Interno, un rapporto molto stretto con Franco, diventato sottosegretario alla presidenza del Consiglio. E da oggi, ufficialmente, suo predecessore. È il prefettoil. La sua nomina è arrivata oggi, nel corso del Consiglio dei ministri. Il suo nome era in pole da giorni, seguito da quelli di Francesco Messina, Vittorio Rizzi e Matteo Piantedosi e di Maria Luisa Pellizzari. Il profilo di quest’ultima - attuale vice, la prima donna a ricoprire ...

