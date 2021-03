Istat | record di persone in povertà assoluta Sono oltre 1 mln in più

Agenzia_Ansa : FLASH | Secondo i dati Istat la povertà assoluta torna a crescere in Italia e tocca il record dal 2005. #ANSA - HuffPostItalia : Istat: la povertà assoluta torna a crescere e tocca il record dal 2005 - Agenzia_Ansa : Nell'anno della pandemia si azzerano i miglioramenti registrati nel 2019. Dopo 4 anni consecutivi di aumento, si er… - facio75 : RT @ilriformista: L'Istat certifica il disastro Italia, siamo al record da 15 anni nonostante gli annunci trionfali di @luigidimaio https:… - twMirandolina : RT @MediasetTgcom24: Povertà assoluta, Istat: è record da 15 anni #istat -

Ultime Notizie dalla rete : Istat record

... oggi la conferma viene dai dati dell'', pur trattandosi ancora di stime preliminari: nel 2020 ... È unda 15 anni. Nell'anno della pandemia (2020) si azzerano così i miglioramenti registrati ...La povertà assolutatorna a crescere e tocca ildal 2005. Le stime preliminaridel 2020 indicano valori dell'incidenza di povertà assoluta in crescita sia in termini familiari (da 6,4% del 2019 al 7,7%), con oltre 2 milioni di famiglie,...Secondo uno studio preliminare dell'Istat, nel 2020 la povertà assoluta in Italia è aumentata drasticamente tra famiglie e individui.Rispetto al 2019 indigenza aumentata di un milione di persone, di cui 335 mila famiglie in più. Il dato più alto da 15 anni ...