Il Pd punta su Marchisio come sindaco di Torino (Di giovedì 4 marzo 2021) Potrebbe esserci anche un ex calciatore tra i candidati a sindaco di Torino. Secondo quanto riportato da La Stampa, infatti, a Torino il Pd punta sull’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale Claudio Marchisio. Complice anche il fatto che le amministrative slitteranno, con molta probabilità, a dopo l’estate (ipotesi ottobre), Marchisio, spiega il quotidiano torinese, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 4 marzo 2021) Potrebbe esserci anche un ex calciatore tra i candidati adi. Secondo quanto riportato da La Stampa, infatti, ail Pdsull’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale Claudio. Complice anche il fatto che le amministrative slitteranno, con molta probabilità, a dopo l’estate (ipotesi ottobre),, spiega il quotidiano torinese, L'articolo

sportli26181512 : #Governance #Notizie Il Pd punta su Marchisio come sindaco di Torino: Potrebbe esserci anche un ex calciatore tra i… - panaric_23 : RT @CalcioFinanza: Il Pd punta su Marchisio come candidato a sindaco di Torino - Hart82Sci : RT @CalcioFinanza: Il Pd punta su Marchisio come candidato a sindaco di Torino - JVCKSMOL : RT @CalcioFinanza: Il Pd punta su Marchisio come candidato a sindaco di Torino - vanandrix79 : RT @CalcioFinanza: Il Pd punta su Marchisio come candidato a sindaco di Torino -