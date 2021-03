Honda - Guida assistita | in Giappone debuttano i sistemi di livello 3

(Di giovedì 4 marzo 2021) Lasi appresta a lanciare ididi3, nonostante le recenti rinunce di alcuni costruttori (come l'Audi) e malgrado gli inviti alla prudenza lanciati da enti come l'agenzia per la cybersecurity dell'Unione europea. A partire dal 5 marzo, infatti, la Casa di Tokyo inizierà a offrire in leasing inla Legend EX equipaggiata con Sensing Elite, un'evoluzione del pacchetto di funzioni di sicurezza attiva già offerto sull'intera gamma europea. Il Traffic Jam Pilot. Tra le diverse tecnologie incluse nella nuova suite figura il sistema Traffic Jam Pilot, una funzione diautomatizzata di3 già certificata dalle autoritàsi. Secondo la Casa la funzione consente al sistema di bordo ...

Dal 5 marzo il nuovo pacchetto con le funzioni di sicurezza come il Traffic Jam Pilot sarà implementato sull'ibrida disponibilie in leasing in Giappone ...La Honda si appresta a diventare la prima Casa automobilistica a lanciare sul mercato tecnologie per la guida assistita di livello 3, nonostante le recenti rinunce di alcuni costruttori ( come l'Audi) ...