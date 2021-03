Festival di Sanremo, imbarazzo per Amadeus: non funzionano i microfoni (Di giovedì 4 marzo 2021) Il bello della diretta. Oppure gli inconvenienti. Piccolo attimo d’imbarazzo al Festival di Sanremo 2021: mentre Fasma e Nesli cantavano “La Fine” nella terza serata della kermesse dedicata alle cover, i microfoni hanno smesso di funzionare. È intervento Amadeus, presentatore e padrone di casa, che visibilmente contrariato ha ufficializzato il momentaneo guasto chiamando la pubblicità. Seguici su Metropolitan Magazine L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) Il bello della diretta. Oppure gli inconvenienti. Piccolo attimo d’aldi2021: mentre Fasma e Nesli cantavano “La Fine” nella terza serata della kermesse dedicata alle cover, ihanno smesso di funzionare. È intervento, presentatore e padrone di casa, che visibilmente contrariato ha ufficializzato il momentaneo guasto chiamando la pubblicità. Seguici su Metropolitan Magazine L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

