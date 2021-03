Fedez chi è | età | l’amore per Chiara Ferragni | l’impero su Instagram e la canzone in gara e l’ansia da Festival

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 4 marzo 2021) Tantissima l’attesa per questa sera sul palco dell’Ariston diche, in coppia con la Michelin con cui gareggia, questa sera si esibisce portando a Sanremo Le cose che abbiamo in comune. Tutto sul cantante che ha trovato la fama anche come influncer., da rapper a influencer grazie anche a, nato come rapper ora si può dire sia anche più noto in tutto il mondo come influencer, una fama di cui gode dopo essersi sposato con, la Blonde Salade che è in attesa della loro seconda bimba dopo aver già dato alla luce il piccolo e simpatico Leone. Classe 1989, all’anagrafe Federico Leonardo Lucia, il rapper è originario di Milano anche se prima della pandemia si poteva dire vivesse un po’ in tutto il mondo, soprattutto in ...