Desio, maxi rissa con machete e mazze, 20 ragazzi coinvolti (Di giovedì 4 marzo 2021) Desio rissa tra giovani. Ieri, 3 marzo 2021, due gruppi di giovani hanno causato forte scompiglio nella cittadina di Desio, in Brianza. Una ventina di ragazzi si sono picchiati, armati di mazze e machete. I carabinieri sono intervenuti per bloccare la rissa. Desio rissa tra giovani con machete e mazze da baseball Ieri nel tardo pomeriggio alcuni passanti hanno assistito alla follia e hanno avvisato le forze dell'ordine. Alcuni ragazzi erano coinvolti in una rissa, con tanto di mazza da baseball e machete, oltre che bottiglie di vetro e un tirapugni. E' accaduto a Desio in via Pozzo Antico, all'altezza di via Grandi, ...

