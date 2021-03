Corsport: Insigne e Gattuso hanno sfogato la loro frustrazione per il pareggio (Di giovedì 4 marzo 2021) Non è passata inosservata, come riporta anche il Corriere dello Sport, la rabbia a fine gara di Lorenzo Insigne Incavolato nero, a giusta ragione, con tanto di calcione a una bottiglietta d’acqua; bis a un cartellone pubblicitario rientrando negli spogliatoi; e parole di stizza (circola un video dove dal labiale si intuisce un severo apprezzamento: “che squadra di m…”). Soprattutto nei confronti dei compagni Dopo aver imprecato contro i compagni per l’errore commesso sul finale, il capitano ha avuto un vivace scambio con Gattuso, una condivisione dello sfogo della delusione Il quotidiano sportivo parla di “maledizione del Mapei” per Insigne che, nello stesso stadio, era uscito sconfitto nella Supercoppa contro la Juve. La sua reazione a fine gare si legge come frustrazione per aver letteralmente gettato via tre punti ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 marzo 2021) Non è passata inosservata, come riporta anche il Corriere dello Sport, la rabbia a fine gara di LorenzoIncavolato nero, a giusta ragione, con tanto di calcione a una bottiglietta d’acqua; bis a un cartellone pubblicitario rientrando negli spogliatoi; e parole di stizza (circola un video dove dal labiale si intuisce un severo apprezzamento: “che squadra di m…”). Soprattutto nei confronti dei compagni Dopo aver imprecato contro i compagni per l’errore commesso sul finale, il capitano ha avuto un vivace scambio con, una condivisione dello sfogo della delusione Il quotidiano sportivo parla di “maledizione del Mapei” perche, nello stesso stadio, era uscito sconfitto nella Supercoppa contro la Juve. La sua reazione a fine gare si legge comeper aver letteralmente gettato via tre punti ...

