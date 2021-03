Claudio Marchisio, il Pd punta su di lui come sindaco di Torino (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Pd vorrebbe candidare l’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale come candidato sindaco della città piemontese. Una rivelazione abbastanza clamorosa viene riportata da ‘La Stampa’. Claudio Marchisio potrebbe essere il candidato sindaco a Torino per il Pd alle prossime elezioni amministrative. L’ex centrocampista della Juve e della Nazionale di calcio starebbe prendendo in considerazione L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Pd vorrebbe candidare l’ex centrocampista della Juventus e della Nazionalecandidatodella città piemontese. Una rivelazione abbastanza clamorosa viene riportata da ‘La Stampa’.potrebbe essere il candidatoper il Pd alle prossime elezioni amministrative. L’ex centrocampista della Juve e della Nazionale di calcio starebbe prendendo in considerazione L'articolo NewNotizie.it.

davidallegranti : Il Pd pensa a Claudio Marchisio sindaco di Torino, scrive la Stampa. Il grillismo, come la Vodafone di un tempo, è tutto intorno a te. - msergiowall : @perchetendenza @LaStampa Credo che Claudio Marchisio sia una spanna sopra la media, per andarsi a impaltanare in q… - MattiaMauri : RT @davidallegranti: Il Pd pensa a Claudio Marchisio sindaco di Torino, scrive la Stampa. Il grillismo, come la Vodafone di un tempo, è tut… - ravanin58 : RT @davidallegranti: Il Pd pensa a Claudio Marchisio sindaco di Torino, scrive la Stampa. Il grillismo, come la Vodafone di un tempo, è tut… - DiegoVDChivas : Sono lontani i tempi in cui Berlusconi pensava a candidare la neofita Mara Carfagna come sindaco di Napoli. Ah no… -