Chi è Alberto Radius, l'ospite che duetta con i Coma Cose a Sanremo 2021 (Di giovedì 4 marzo 2021) Chi è Alberto Radius, il cantante che duetterà stasera – 4 marzo 2021 – con i Coma Cose durante la terza serata del Festival di Sanremo 2021? Alberto (Roma, 1 giugno 1942) è un chitarrista, cantante e produttore discografico. Figlio del giornalista, romanziere e saggista Emilio Radius, inizia la carriera verso la fine degli anni cinquanta con i White Booster, una band con cui si esibiva nelle sale da ballo. In seguito fa parte per due anni dell'orchestra di Mario Perrone. Dopo una pausa per prestare il servizio militare, inizia ad esibirsi nei club di varie città italiane insieme ai due fratelli Gigi e Franco Campanino, con i Campanino, complesso che apre nel 1965 alcune serate dell'Equipe 84. Si trasferisce poi a Milano dove suona ...

