Amici: la classifica di Parsons

Alessandro e Samuele si sono contesi il primo posto nella classifica di David Parsons: entrambi sono stati chiamati ad una nuova esibizione che li ha visti confrontarsi in una sorta di duello finale. Il vincitore alla fine è stato Samuele, mentre Rosa ha vissuto un momento di sconforto. In questo periodo sono state tante le classifiche stilate da esperti sia del mondo della musica sia del mondo della danza.

