10 mln telespettatori per seconda serata Sanremo, Amadeus “Orgoglioso” (Di giovedì 4 marzo 2021) Sanremo (ITALPRESS) – La seconda serata del Festival di Sanremo ha ottenuto ieri su Rai1 10 milioni 113 mila telespettatori pari al 41.2% di share, la seconda 3 milioni 966 mila con il 45.7%. Due milioni di spettatori e undici punti di share in meno rispetto all'anno scorso: è questo il dato essenziale degli ascolti. Amadeus, però, non perde la carica. Anzi, si dice “felice e Orgoglioso di questo Festival. Quello che stiamo facendo è unico”. Ad avere la colpa maggiore di questa flessione rimane, per il conduttore, l'assenza del pubblico all'Ariston: “Il Festival si può fare senza pubblico e senza eventi esterni ma questo toglie il senso dell'evento. Sanremo è il più grande evento televisivo italiano e lo fa tutta la macchina: la sala ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021)(ITALPRESS) – Ladel Festival diha ottenuto ieri su Rai1 10 milioni 113 milapari al 41.2% di share, la3 milioni 966 mila con il 45.7%. Due milioni di spettatori e undici punti di share in meno rispetto all'anno scorso: è questo il dato essenziale degli ascolti., però, non perde la carica. Anzi, si dice “felice edi questo Festival. Quello che stiamo facendo è unico”. Ad avere la colpa maggiore di questa flessione rimane, per il conduttore, l'assenza del pubblico all'Ariston: “Il Festival si può fare senza pubblico e senza eventi esterni ma questo toglie il senso dell'evento.è il più grande evento televisivo italiano e lo fa tutta la macchina: la sala ...

