Wrongonyou | chi è Marco Zitelli | età | fidanzata e tutto su di lui

(Di mercoledì 3 marzo 2021)è un cantante che si esibirà a Sanremo 2021 nella categoria Nuove Proposte. Il suo vero nome èed è un musicista romano nato a Grottaferrata nel 1990. E’ tra gli artisti più promettenti del nuovo pop italiano e quella del Festival di Sanremo diventa per lui una grandissima occasione per fare il salto di qualità. Partecipa con il brano Lezioni di volo., il cui nome d’arte è appunto, è un cantante italiano nato nel 1990 a Roma. Ha iniziato a lavorare nel campo della musica già nel 2013, a 23 anni, ed ha pubblicato ben tre album musicali. Ha preso parte anche ad un film: Il Premio.è stato anche un co-autore di brani per la famosissima Elodie ed è salito sul palco con Ghemon e Mika nel 2019. Inoltre ha preso ...

IlContiAndrea : #Sanremo2021, ecco chi sono i quattro Giovani di stasera: #GretaZuccoli, #DavideShorty, i #Dellai e #WrongOnYou… - Noovyis : (Sanremo 2021, ecco chi sono i quattro Giovani di stasera: Greta Zuccoli, Davide Shorty, i Dellai e WrongOnYou) Pl… - RadioItalia : Sapete chi è la più grande fan di @wrongonyou ? #FuoriSanremoReward @intesasanpaolo #Sanremo2021 - zazoomblog : Wrongonyou chi è? Prima di Sanremo era già famoso - #Wrongonyou #Prima #Sanremo #famoso - RadioGoldAl : Chi è Wrongonyou in gara nelle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Wrongonyou chi

Eccovedremo e ascolteremo stasera. In ordine di apparizione. Inizia Orietta Berti con Quando ... In ordine si esibirannocon Lezioni di volo , Greta Zuccoli con Ogni cosa sa di te , ...Sul palco dell'Ariston si esibiranno: Davide Shorty, Dellai, Greta Zuccoli e. Due di ...sono i gemelli della musica italiana? Quanti anni hanno? Com'è iniziata la loro carriera da ...Il saluto di Greta Zuccoli, unica napoletana in gara al Festival di Sanremo 2021, appena poche ore prima di salire sul palco dell'Ariston dove canterà “Ogni cosa dsa di te” - la cui direzione artisti ...Wrongonyou, Lezioni di volo: il testo e significato della canzone in gara al Festival di Sanremo 2021 tra le Nuove Proposte: di cosa parla il brano ...