VIDEO Luna Rossa si allena con 10-15 nodi. Il confronto con Team New Zealand (Di mercoledì 3 marzo 2021) Manca una settimana all’inizio dell’America’s Cup? E’ la speranza di tutti. Il 10 marzo, salvo ulteriori impedimenti derivanti dalle restrizioni legate alla diffusione della pandemia, Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand potrebbero scendere in acqua per dare vita ad una serie al meglio delle tredici regate. Occorreranno sette vittorie per aggiudicarsi la Vecchia Brocca, trofeo che in passato hanno sollevato al cielo appena quattro nazioni: Stati Uniti, Australia, Svizzera e Nuova Zelanda. Lo slittamento di quattro giorni della competizione ha consentito alle squadre di poter affinare ulteriormente i dettagli in vista di quello che gli anglosassoni definiscono “The Match”. In particolare i Kiwi stanno provando ad imitare la soluzione italiana del doppio timoniere, da utilizzare probabilmente in fase di partenza. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) Manca una settimana all’inizio dell’America’s Cup? E’ la speranza di tutti. Il 10 marzo, salvo ulteriori impedimenti derivanti dalle restrizioni legate alla diffusione della pandemia,ed EmiratesNewpotrebbero scendere in acqua per dare vita ad una serie al meglio delle tredici regate. Occorreranno sette vittorie per aggiudicarsi la Vecchia Brocca, trofeo che in passato hanno sollevato al cielo appena quattro nazioni: Stati Uniti, Australia, Svizzera e Nuova Zelanda. Lo slittamento di quattro giorni della competizione ha consentito alle squadre di poter affinare ulteriormente i dettagli in vista di quello che gli anglosassoni definiscono “The Match”. In particolare i Kiwi stanno provando ad imitare la soluzione italiana del doppio timoniere, da utilizzare probabilmente in fase di partenza. ...

DrBob317 : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… - Nitnela85511435 : @fer_y_luna Para dale - skippermatt1 : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… - ggahakdl : RT @srdelkhaoz: Luna bella - infoitsport : America's Cup, New Zealand prova la vela Code Zero (che Luna Rossa ha scartato) - VIDEO -