Uomini e donne anticipazioni: SAMANTHA critica un suo corteggiatore, ecco chi (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nelle prossime puntata di Uomini e donne, SAMANTHA sarà sempre più protagonista indiscussa della trasmissione. Dopo l’accesso litigio con Armando Incarnato, la tronista riprenderà il suo percorso alla ricerca dell’uomo che potrebbe essere quello della sua vita. Lei accoglierà così un nuovo pretendente, arrivato in quanto molto incuriosito dal suo carattere. La ragazza, che ormai vedremo sempre più ambientata nel contesto del programma, avrà un pesante diverbio con Roberto, il quale, a detta di lei, non riesce a trasmetterle emozioni e sentimento. La Curcio non lesinerà critiche al suo corteggiatore, che a quanto pare durante tutta la settimana non le ha mai mandato neanche un messaggio. Un comportamento anomalo per la tronista, che vorrà vederci chiaro sulle reali intenzioni dell’uomo. Il pretendente a sua discolpa ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nelle prossime puntata disarà sempre più protagonista indiscussa della trasmissione. Dopo l’accesso litigio con Armando Incarnato, la tronista riprenderà il suo percorso alla ricerca dell’uomo che potrebbe essere quello della sua vita. Lei accoglierà così un nuovo pretendente, arrivato in quanto molto incuriosito dal suo carattere. La ragazza, che ormai vedremo sempre più ambientata nel contesto del programma, avrà un pesante diverbio con Roberto, il quale, a detta di lei, non riesce a trasmetterle emozioni e sentimento. La Curcio non lesinerà critiche al suo, che a quanto pare durante tutta la settimana non le ha mai mandato neanche un messaggio. Un comportamento anomalo per la tronista, che vorrà vederci chiaro sulle reali intenzioni dell’uomo. Il pretendente a sua discolpa ...

CarloCalenda : Aderiamo all'iniziativa 'Uomini contro la violenza di genere' di #LiberareRoma. Ci vediamo giovedì in piazza. Nel… - matteosalvinimi : Buon 60esimo compleanno alle #FrecceTricolori, orgoglio nazionale, simbolo del valore delle donne e degli uomini de… - ItalianAirForce : Buon 60° compleanno @FrecceTricolori ?????????? Il 1° marzo 1961 nascevano le #FrecceTricolori, Pattuglia Acrobatica… - Erianna171 : RT @SalaLettura: “Comincia il giuoco dei ricordi. Tutti ora ricordano: una donna due dieci; tutte le donne dell'Italia del nord sono pazze… - heydeIilah : Ci avete fatto caso che con questa iniziativa in cui hanno partecipato gli uomini per la violenza contro le donne g… -