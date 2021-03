Trofeo Laigueglia 2021, le pagelle: Mollema semplicemente esemplare! Ottimo Bernal, ma manca ancora qualcosa (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un solo attacco a 16 chilometri dalla conclusione ed ecco il capolavoro di Bauke Mollema, padrone assoluto dalla 58ma edizione del Trofeo Laigueglia, conquistato con un assolo da grande finisseur. Ottima tutta la sua Trek-Segafredo comprendente, tra l’altro, il vincitore uscente Giulio Ciccone e Vincenzo Nibali. In grande ripresa Egan Bernal che ha chiuso al secondo posto dopo una giornata all’attacco. Qui di seguito potrete trovare i voti che abbiamo voluto dare a tutti i protagonisti del giorno nella piccola classica ligure. pagelle Trofeo Laigueglia 2021 Bauke Mollema, 10: prova a dir poco impeccabile per l’olandese che si è reso protagonista di un’impresa che ha tanto ricordato il Giro di Lombardia del 2019. Calcolo perfetto nel ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un solo attacco a 16 chilometri dalla conclusione ed ecco il capolavoro di Bauke, padrone assoluto dalla 58ma edizione del, conquistato con un assolo da grande finisseur. Ottima tutta la sua Trek-Segafredo comprendente, tra l’altro, il vincitore uscente Giulio Ciccone e Vincenzo Nibali. In grande ripresa Eganche ha chiuso al secondo posto dopo una giornata all’attacco. Qui di seguito potrete trovare i voti che abbiamo voluto dare a tutti i protagonisti del giorno nella piccola classica ligure.Bauke, 10: prova a dir poco impeccabile per l’olandese che si è reso protagonista di un’impresa che ha tanto ricordato il Giro di Lombardia del 2019. Calcolo perfetto nel ...

