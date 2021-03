Temptation Island, Gennaro contro Anna: “perché parli ancora di me?” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Gennaro Mauro è tornato a parlare di Anna pubblicamente in risposta alle continue storie in cui viene menzionato dalla sua ex. “Non capisco perché parli ancora di me” afferma l’ottico napoletano, parlando anche di una lettera da parte di un avvocato della quale Anna non aveva mai fatto cenno. I rapporti tra i due peggiorano sempre più. Solo poche ore fa Anna Ascione parlava dell’impossibilità di avere un rapporto Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 3 marzo 2021)Mauro è tornato a parlare dipubblicamente in risposta alle continue storie in cui viene menzionato dalla sua ex. “Non capiscodi me” afferma l’ottico napoletano, parlando anche di una lettera da parte di un avvocato della qualenon aveva mai fatto cenno. I rapporti tra i due peggiorano sempre più. Solo poche ore faAscione parlava dell’impossibilità di avere un rapporto Articolo completo: dal blog SoloDonna

