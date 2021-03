Striscione fuori asilo nido di Potenza: “Non toglieteci la nostra libertà” (Di mercoledì 3 marzo 2021) POTENZA – “Non toglieteci la nostra libertà”. È lo striscione comparso oggi davanti alla sede de Il Piccolo nido di mela, asilo nido di Marsicovetere, in Val d’Agri, in provincia di Potenza. Ieri l’approvazione del primo dpcm con le misure anti Covid del presidente del Consiglio, Mario Draghi, che chiude tutte le scuole di ogni ordine e grado nelle zone rosse, compresi i nidi e l’infanzia. In Basilicata, già in zona rossa, gli asili chiuderanno quindi da sabato 6 marzo. Leggi su dire (Di mercoledì 3 marzo 2021) POTENZA – “Non toglieteci la nostra libertà”. È lo striscione comparso oggi davanti alla sede de Il Piccolo nido di mela, asilo nido di Marsicovetere, in Val d’Agri, in provincia di Potenza. Ieri l’approvazione del primo dpcm con le misure anti Covid del presidente del Consiglio, Mario Draghi, che chiude tutte le scuole di ogni ordine e grado nelle zone rosse, compresi i nidi e l’infanzia. In Basilicata, già in zona rossa, gli asili chiuderanno quindi da sabato 6 marzo.

