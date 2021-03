Striscia la Notizia, Brumotti aggredito: scattano arresti e denunce (Di mercoledì 3 marzo 2021) L'inviato del tg satirico di Antonio Ricci è stato di nuovo aggredito. Sono scattati provvedimenti seri per due uomini. Cosa è successo L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 3 marzo 2021) L'inviato del tg satirico di Antonio Ricci è stato di nuovo. Sono scattati provvedimenti seri per due uomini. Cosa è successo L'articolo proviene da Gossip e Tv.

repubblica : M5S, Casalino: 'Per due milioni di euro farei il portavoce di Berlusconi. Ma non lavorerei mai per Renzi': L'ex por… - Marco_Zum : Striscia la Notizia smaschera le porcate di Giuseppe Conte: 'Quei soldi mi servono', che fine fa il cashback… - Marco_Zum : Striscia la Notizia smaschera le porcate di Giuseppe Conte: 'Quei soldi mi servono', che fine fa il cashback - fvnzioniamo : rosa la vedo portata solo per fare gli stacchetti a striscia la notizia - MenegazziMarina : È finito con l’arresto di un africano, originario della Guinea, l’aggressione della troupe di Striscia la notizia i… -