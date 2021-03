Sette fascisti condannati a Milano (a pene lievi) per violazione della legge Scelba (Di mercoledì 3 marzo 2021) Meglio di niente: sono Sette le condanne a due mesi, nel processo con rito abbreviato davanti al giudice di Milano Teresa Ferrari da Passano, inflitte agli imputati per avere urlato 'Eia! Eia! Eia! ... Leggi su globalist (Di mercoledì 3 marzo 2021) Meglio di niente: sonole condanne a due mesi, nel processo con rito abbreviato davanti al giudice diTeresa Ferrari da Passano, inflitte agli imputati per avere urlato 'Eia! Eia! Eia! ...

zazoomblog : Sette fascisti condannati a Milano (a pene lievi) per violazione della legge Scelba - #Sette #fascisti #condannati… - icemastromatteo : RT @Azzurraurra: Con l'apologia di fascismo non si scherza. Sette fascisti condannati a due mesi per aver urlato 'Eia! Eia! Alalà!' in piaz… - pepo1913 : RT @Azzurraurra: Con l'apologia di fascismo non si scherza. Sette fascisti condannati a due mesi per aver urlato 'Eia! Eia! Alalà!' in piaz… - Mariodarkmatter : RT @Azzurraurra: Con l'apologia di fascismo non si scherza. Sette fascisti condannati a due mesi per aver urlato 'Eia! Eia! Alalà!' in piaz… - PRCPadova : RT @Azzurraurra: Con l'apologia di fascismo non si scherza. Sette fascisti condannati a due mesi per aver urlato 'Eia! Eia! Alalà!' in piaz… -