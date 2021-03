Seconda serata Sanremo 2021, la diretta: Fiorello imita Achille Lauro, in platea palloncini colorati (Di mercoledì 3 marzo 2021) Seconda serata Sanremo 2021, la diretta: Irama canta per ultimo. Sul palco Elodie, Laura Pausini e Il Volo. Amadeus e Fiorello tornano su Rai 1 alle 20.50, come sempre si partirà con le quattro nuove ... Leggi su leggo (Di mercoledì 3 marzo 2021), la: Irama canta per ultimo. Sul palco Elodie, Laura Pausini e Il Volo. Amadeus etornano su Rai 1 alle 20.50, come sempre si partirà con le quattro nuove ...

trash_italiano : ???? Ordine esibizioni seconda serata #Sanremo2021 Orietta Berti Bugo Gaia Lo Stato Sociale Irama* (con video del… - rtl1025 : ?????? Nuovo cambio di scaletta per la seconda serata di #Sanremo2021. Ecco l’ordine di uscita dei 13 big: Orietta Ber… - Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - crendadicembre : Shorty sarà il migliore di questa seconda serata. Poi se vuole pure chiedermi di sposarmi ok ci sto #sanremo2021 - VolpeWOcchiali : Nuovamente in ritardo anche per la seconda serata. Eh vabbè. Ah, i palloncini sono merda in culo #Sanremo2021 -