Sassuolo-Napoli | le formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali di Sassuolo-Napoli che apre il programma della Serie A del turno infrasettimanale delle gare del mercoledì:Sassuolo (4-2-3-1) Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari G., Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo. All. De ZerbiNapoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. GattusoDe Zerbi opta per Maxime Lopez al fianco di Locatelli, con Defrel preferito a Traoré nel trio alle spalle di Caputo. Gattuso conferma Mertens prima punta, supportato dal tridente Politano-Zielinski-Insigne. In porta c'è Meret, in difesa a sinistra tocca a Hysaj. Diretta su DAZN1 alle 18.30.caption id="attachment 997271" align="alignnone" width="594" Napoli ...

