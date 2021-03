Sanremo 2021, il palloncino fallico in platea: “Ma è un caz*o, mi sento male” (Di mercoledì 3 marzo 2021) La prima serata di Sanremo 2021, la platea del teatro Ariston era completamente deserta. I motivi sono ben noti. Un colpo d’occhio triste, reso meno amaro dall’innata capacità di Fiorello di sdrammatizzare. Per la seconda serata invece le poltrone dell’Ariston sono state invase da colorati e divertenti palloncini. Tra questi uno a forma fallica, che su Twitter è già stato nominato “mascotte di Sanremo 2021”. Neanche a dirlo, i commenti si sono scatenati: “Aiuto, c’è un caz*o in platea!”, “È DAVVERO UN PENE MI sento male” hanno scritto alcuni utenti, e così decine di tweet. “Uscite il numero del production designer voglio fare la stagista subito”, ha commentato qualcun altro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) La prima serata di, ladel teatro Ariston era completamente deserta. I motivi sono ben noti. Un colpo d’occhio triste, reso meno amaro dall’innata capacità di Fiorello di sdrammatizzare. Per la seconda serata invece le poltrone dell’Ariston sono state invase da colorati e divertenti palloncini. Tra questi uno a forma fallica, che su Twitter è già stato nominato “mascotte di”. Neanche a dirlo, i commenti si sono scatenati: “Aiuto, c’è unin!”, “È DAVVERO UN PENE MI” hanno scritto alcuni utenti, e così decine di tweet. “Uscite il numero del production designer voglio fare la stagista subito”, ha commentato qualcun altro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - rtl1025 : ?? Gaia ?? ?? Cuore amaro ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? ' Ma il mio cuore è amaro Un disordine raro Io non v… - arsnstslullabye : palloncino pene vincitore sanremo 2021 #sanremo2021 - Marti141216 : Vi presento il vincitore di Sanremo 2021... #Sanrem2021 #Sanremo21 -