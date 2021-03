Roma | ‘E’ il mio compleanno’ ma la festa viene interrotta dai Carabinieri | multati i festeggiati e gli invitati

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Due “Covid Party” in barba a tutte le restrizioni e ai divieti per arginare la diffusione del virus. E’ questo quello che idella CompagniaCentro hanno scoperto tant’è che hanno sanzionato in totale 15 giovani ragazzi. Covid Party aLa primaè statadaidel Comando diPiazza Venezia che sono dovuti intervenire – in via del Pozzuolo, nel quartiere Monti – per una segnalazione giunta al “112”, per musica ad alto volume proveniente da un appartamento in cui diverse persone erano intente a festeggiare. Igiunti all’indirizzo indicato hanno appurato che, in effetti, nell’appartamento era in corso unaprivata con 6 studenti del progetto “Erasmus” che frequentano ...