Possibile design del Samsung Galaxy S21 FE: foto render (Di mercoledì 3 marzo 2021) Riprendiamo il discorso del Samsung Galaxy S21 FE, di cui vi avevamo già accennato circa un mese fa. Il colosso di Seul ha dato il via alla serie con il Galaxy S20 FE, soluzione che permetteva di mettere le mani, ad un prezzo tutto sommato abbordabile, su un dispositivo equipaggiato con il processore Snapdragon 865 (ritenuto più performante e meno energivoro della controparte Exynos). Il Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe essere atteso per il Q2 2021, ed essere contraddistinto dal codice modello ‘SM-G990B’. I ragazzi di ‘nl.letsgodigital.org‘ hanno provato ad immaginare come potrebbe essere il design del dispositivo grazie ai render di Giuseppe Spinelli, conosciuto anche come Snoreyn. Il telefono, richiamando i Samsung Galaxy S21 e S21 ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Riprendiamo il discorso delS21 FE, di cui vi avevamo già accennato circa un mese fa. Il colosso di Seul ha dato il via alla serie con ilS20 FE, soluzione che permetteva di mettere le mani, ad un prezzo tutto sommato abbordabile, su un dispositivo equipaggiato con il processore Snapdragon 865 (ritenuto più performante e meno energivoro della controparte Exynos). IlS21 FE dovrebbe essere atteso per il Q2 2021, ed essere contraddistinto dal codice modello ‘SM-G990B’. I ragazzi di ‘nl.letsgodigital.org‘ hanno provato ad immaginare come potrebbe essere ildel dispositivo grazie aidi Giuseppe Spinelli, conosciuto anche come Snoreyn. Il telefono, richiamando iS21 e S21 ...

