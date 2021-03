Per l’Inter si sarebbe mosso anche Mohammad bin Salman (Di mercoledì 3 marzo 2021) Calcio e finanza, Suning cerca partner: , che avrebbe raccolto informazioni sul club nerazzurro. Mohammad bin Salman sarebbe interessato all’Inter. La notizia, che ha del clamoroso, rimbalza dalle colonne de la Gazzetta dello Sport e in poche ore ha fatto il giro della rete. Calcio, Mohammad bin Salman si sarebbe mosso per l’Inter Secondo quanto ricostruito e riferito dalla rosea, il fondo presieduto dal discusso Mohammad bin Salman si sarebbe mosso raccogliendo informazioni sull’Inter evidentemente allo scopo di entrare nel club. Mohammed bin SalmanSuning cerca partner Come noto e come ormai è stato ufficializzato, ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Calcio e finanza, Suning cerca partner: , che avrebbe raccolto informazioni sul club nerazzurro.bininteressato al. La notizia, che ha del clamoroso, rimbalza dalle colonne de la Gazzetta dello Sport e in poche ore ha fatto il giro della rete. Calcio,binsiperSecondo quanto ricostruito e riferito dalla rosea, il fondo presieduto dal discussobinsiraccogliendo informazioni sulevidentemente allo scopo di entrare nel club. Mohammed binSuning cerca partner Come noto e come ormai è stato ufficializzato, ...

