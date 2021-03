Omicidio Ilenia Fabbri arriva la svolta | arrestati ex marito e un conoscente

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Gli inquirenti non hanno mai avuto dubbi: a uccidereè stato un uomo assoldato dal suo ex, Claudio Nanni. Una pista che hanno seguito sin dal primo giorno. Tante le cose che non tornavano: quelle frasi dette contro, la copia delle chiavi di casa fatta qualche tempo prima, l’appuntamento con sua figlia proprio nel giorno dell’di. Arianna ha sempre pensato che suo padre fosse innocente e probabilmente continuerà a pensarlo; sarà così fino al terzo grado di giudizio anche per la legge italiana. Nanni continua a dirsi innocente, a difenderlo anche la sua attuale compagna, che lo definisce l’uomo più generoso e buono del mondo. “Non mi avrebbe mai fatto qualcosa di simile” ha detto Arianna, spiegando eh suo padre le vuole così tanto bene che mai ...

Svolta nelle indagini sull'omicidio di Ilenia Fabbri a Faenza. La polizia di Ravenna nel corso della notte ha eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini, indagati in concorso per l'omicidio. Si tratta dell'ex marito e di un suo conoscente, ritenuti rispettivamente mandante ed esecutore.