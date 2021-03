Municipio VI | Lega | attraversamento I C Castelverde va messo in sicurezza

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma – “Pochi minuti fa c’e’ stato l’ennesimo incidente sulle strisce pedonali antistanti l’I.C.sulla via principale del quartiere. A nulla sono valse le continue segnalazioni e richieste alda parte dei cittadini e del Comitato di Quartiere, sono state fatte anche Commissioni municipali ad hoc, ma nulla e’ cambiato.” “Le strisce pedonali sono ancora usurate e pertanto poco visibili. Il Comitato di quartiere ha richiesto unluminoso e l’installazione di un semaforo pedonale per mettere inil via vai continuo di studenti e genitori nelle ore di entrata e uscita dall’istituto. Una semplice e legittima richiesta che ilnon ha voluto ascoltare e le conseguenze le pagano ovviamente i cittadini, in questo caso particolare i bambini.” “La ...