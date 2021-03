Morta dopo inseguimento | fratello della vittima a giudizio per omicidio

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaivano (Na) – Michele Antonio Gaglione, 31 anni, accusato dell’volontariosorella, Maria Paola, è stato rinviato questa mattina dal gup di Nola (Napoli). La ventennela notte tra il 10 e 11 settembre scorsi, ad Acerra (Napoli),essere caduta dallo scooter guidato dal compagno transgender Ciro Migliore, che era inseguito dal 31enne. Il processo inizierà il prossimo 7 aprile davanti alla prima sezioneCorte di Assise di Napoli. Secondo gli inquirenti l’incidente in cui Maria Paola fu provocato proprio da Michele Antonio che era contrario alla relazione tra Ciro e la sorella. Al processo è stata ammessa la costituzione di parte civile dell’Arcigay. In un primo momento Michele Antonio fu arrestato perpreterintenzionale ...

