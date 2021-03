Meloni”Nomine segnale positivo ma serve discontinuità da governo Conte”

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “So che ci vuole tempo, e apprezzo che qualche passo si sia compiuto». Lo dice, intervistata dal Corriere della Sera, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che parla di “” a proposito della sostituzione di Arcuri ma ribadisce che “per ora neinuti quello che Draghi sta facendo mi sembra molto simile a quello che faceva. A partire – sottolinea – dall’ennesimo dpcm che tutti speravamo di non vedere più. Lanon è una semplice nomina, si vede nei fatti”. La leader FdI spera che scelte come quelle di Curcio, Gabrielli e Figliuolo “possano rompere finalmente i ponti con il passato”. “Vedo ancora segnali preoccupanti”, come “agire con dpcm come si è appena fatto anzichè coinvolgere il Parlamento. Ormai l’emergenza dopo un anno è diventata ...