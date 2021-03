L’orchestra di Sanremo suona salernitano (Di giovedì 4 marzo 2021) Il trombettista vietrese Sergio Vitale e la violinista cavese Barbara Santoriello hanno impreziosito le diverse sezioni delL’orchestra del festival di Monica De Santise Olga Chieffi Si è alzato il sipario sulla 71° edizione del Festival di?Sanremo, il primo senza pubblico. “Mai avrei pensato che fosse possibile fare un festival così. Ma Sanremo lo facciamo pensando al paese reale, quello che sta lottando per ritrovarsi. Abbiamo scoperto che la normalità è una cosa straordinaria, e per ritrovarne un po’ abbiamo lavorato in maniera straordinaria”. Esordisce così Amadeus che poi prosegue “il ministro Speranza mi chiedeva di ricordare a tutti che c’è un solo modo per uscire dalla pandemia: al di la’ dei vaccini, speriamo tantissimi, dobbiamo usare la mascherina, mantenere le distanze, lavarci le mani. E’ importantissimo, per tornare alla ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 4 marzo 2021) Il trombettista vietrese Sergio Vitale e la violinista cavese Barbara Santoriello hanno impreziosito le diverse sezioni deldel festival di Monica De Santise Olga Chieffi Si è alzato il sipario sulla 71° edizione del Festival di?, il primo senza pubblico. “Mai avrei pensato che fosse possibile fare un festival così. Malo facciamo pensando al paese reale, quello che sta lottando per ritrovarsi. Abbiamo scoperto che la normalità è una cosa straordinaria, e per ritrovarne un po’ abbiamo lavorato in maniera straordinaria”. Esordisce così Amadeus che poi prosegue “il ministro Speranza mi chiedeva di ricordare a tutti che c’è un solo modo per uscire dalla pandemia: al di la’ dei vaccini, speriamo tantissimi, dobbiamo usare la mascherina, mantenere le distanze, lavarci le mani. E’ importantissimo, per tornare alla ...

repubblica : Sanremo, Il Volo ospite al Festival con un omaggio a Ennio Morricone: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Gi… - ChieffiOlga : L'orchestra di Sanremo suona salernitano | Cronache Salerno - emsiae : RT @sonolaferaz: malika ayane ed è subito l'orchestra che lancia gli spartiti in aria a sanremo 2010. #Sanremo2021 - Miriside20 : RT @sonolaferaz: malika ayane ed è subito l'orchestra che lancia gli spartiti in aria a sanremo 2010. #Sanremo2021 - larasksksk : RT @sonolaferaz: malika ayane ed è subito l'orchestra che lancia gli spartiti in aria a sanremo 2010. #Sanremo2021 -

Ultime Notizie dalla rete : L’orchestra Sanremo Testo di Promettimi, Blind ft Gue Pequeno e Nicola Siciliano Canzoniweb.com