LIVE – Juve Stabia-Bari 0-2, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) (Di mercoledì 3 marzo 2021) La DIRETTA LIVE di Juve Stabia-Bari, match valevole per la ventottesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021. I padroni di casa, reduci da tre successi nelle ultime cinque partite, vogliono proseguire il loro trend positivo; i pugliesi, invece, hanno raccolto due successi nelle ultime tre e hanno intenzione di tentare l’assalto al secondo posto. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di mercoledì 3 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali: Juve Stabia (3-5-2): Russo; Mulè, Troest, Elizalde; Garattoni, Scaccabarozzi, Berardocco, Vallocchia, Caldore; Marotta, Borrelli.Allenatore: ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ladi, match valevole per la ventottesima giornata delC di. I padroni di casa, reduci da tre successi nelle ultime cinque partite, vogliono proseguire il loro trend positivo; i pugliesi, invece, hanno raccolto due successi nelle ultime tre e hanno intenzione di tentare l’assalto al secondo posto. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di mercoledì 3 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:(3-5-2): Russo; Mulè, Troest, Elizalde; Garattoni, Scaccabarozzi, Berardocco, Vallocchia, Caldore; Marotta, Borrelli.Allenatore: ...

ftg_soccer : GOAL! Bari 1908 in Italy Serie C: Girone C Juve Stabia 0-1 Bari 1908 More live scores: