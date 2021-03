Lastra a Signa (Fi): 2 edifici e 32 persone evacuate per fuga di gas (Di mercoledì 3 marzo 2021) Al momento, riferiscono i vigili del fuoco, sono state evacuate 32 persone. Per loro Il Comune ha già provveduto a una sistemazione provvisoria L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 3 marzo 2021) Al momento, riferiscono i vigili del fuoco, sono state32. Per loro Il Comune ha già provveduto a una sistemazione provvisoria L'articolo proviene da Firenze Post.

