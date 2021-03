La gestione documentale delle cartelle cliniche ai tempi del Covid-19

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Mangrovia Blockchain Solutions dedica un ringraziamento a tutti i professionisti che ci hanno aiutato nella stesura di questo articolo, condividendo dati, informazioni, ma anche esperienze personali. La collaborazione è di fondamentale importanza per il lavoro portato avanti. Chiunque nel suo piccolo può contribuire alla nostra attività di ricerca volta ad aiutare il settore sanitario nel processo di digitalizzazione compilando il seguente questionario. I risultati raccolti verranno condivisi in forma anonima con tutti i partecipanti. In piena emergenza, il carico di lavoro e le condizioni, la scarsità di mezzi, strumenti, strategie e la carenza di risorse umane hanno evidenziato le falle di un sistema sanitario obsoleto. La recente pandemia sta facendo affiorare con sempre maggior drammaticità una serie di inefficienze legate alla...

vemsistemi : È stata individuata un’infrastruttura Web per la generazione automatica e personalizzata di pagine di phishing che… - chidambara09 : RT @SinetNews: #Webinar 3 marzo dalle 11:00 alle 12:30 sulla gestione documentale alla luce delle Linee guida sul documento informatico ema… - SinetNews : #Webinar 3 marzo dalle 11:00 alle 12:30 sulla gestione documentale alla luce delle Linee guida sul documento inform… -

Ultime Notizie dalla rete : gestione documentale

Bitmat

...capo Fabio D'Anna ha sottolineato che la Procura di Ragusa non ha inchieste sulladelle ...personale e locale e di sequestro finalizzato a 'ricercare ed acquisire ogni elementoe/o ...... influenzate da flebili alleanze mirate alladelle principali piazze di spaccio e delle ... ivi comprese le connesse fattispecie di falsoe sfruttamento della prostituzione". "Nel ...Secondo l'ipotesi investigativa, come riporta stamani, 3 marzo, Il Tirreno, si tratterebbe di scomputi sulla gestione accordati alle società che gestiscono i terminal. Una quindicina gli indagati, tut ...Il Partito Democratico ha presentato in commissione bilancio all'Ars, tramite il vice presidente Baldo Gucciardi, un sub emendamento per ...