Juventus | ufficiale il riscatto di McKennie | le cifre

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Annunciata la permanenza di Westonalla. I bianconeri esercitano ildel centrocampista statunitense Laha esercitato ildi Weston, che diventa ora a tutti gli effetti un giocatore della Vecchia Signora. Il texano è la vera rivelazione della rosa bianconera e Pirlo gli sta dando molta fiducia. Un centrocampista dinamico e feroce, “l’invasore”, come ama definirlo il tecnico di Madama. Dai rumori di disapprovazione della scorsa estate agli applausi nei confronti di Paratici. “Torino, 3 marzo 2021 –Football Club S.p.A. comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo alle prestazioni sportive del giocatore Weston, dalla società tedesca ...

juventusfc : UFFICIALE | #JuveNapoli il 17 marzo 2021 alle 18:45 - - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? La Juventus riscatta McKennie: 18,5 milioni più bonus allo Schalke ?? - ZZiliani : Splendida sorpresa per #Marocchi nell’intervallo di #JuventusSpezia: da #Sanremo2021 ha ricevuto un invito ufficial… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - La Juventus riscatta MacKennie per 18,5 milioni dallo Schalke 04 - SPalermo91 : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? La Juventus riscatta McKennie: 18,5 milioni più bonus allo Schalke ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus ufficiale

... scaricando l'applicazioneElevensports, broadcasterper tutte le gare dei 3 ...riuscita ad agganciare a quota 19 punti il Livorno dopo gli ultimi 2 pareggi ottenuti contro...- Napoli , valida per la terza giornata del campionato di Serie A e originariamente in programma lo scorso 4 ottobre, si recupererà mercoledì 17 marzo alle 18:45. Lo ha stabilito la Lega ...Annunciata la permanenza del centrocampista americano, arrivato in estate dal club tedesco e protagonista della prima metà della stagione bianconera ...16:30 - Amiche e amici di Tuttojuve.com, da Alessandra Stefanelli un caloroso benvenuto alla diretta testuale di Juventus U23-Novara, gara valida per la 28esima giornata di Serie C. Calcio d'inizio fi ...