Jodie Comer sarà Giuseppina Bonaparte in Kitbag (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ridley Scott ha scelto l'attrice Jodie Comer per il ruolo di Giuseppina Bonaparte nel suo prossimo film dal titolo Kitbag. L'attrice britannica star della serie TV Killing Eve, appena diretta da Ridley Scott nell'atteso The Last Duel (possibile candidato all'Oscar), è stata nuovamente scelta dal regista britannico per il suo prossimo progetto. Perchè il titolo del film e Kitbag? Il titolo del film deriva da una frase di Napoleone: "Ogni soldato francese porta nella sua giberna (Kitbag) il bastone di maresciallo di Francia". La storia alla base del film di Scott offrirà uno sguardo molto personale alle origini di Napoleone e alla sua ascesa a imperatore, il tutto raccontato attraverso la lente del suo rapporto con la moglie e unico vero amore ...

