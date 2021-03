Isola 15, Selvaggia Lucarelli: “Daniela Martani si è fatta 5 vaccini per un reality. Tutti no-vax finché non gli conviene” (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’ufficialità della partecipazione di Daniela Martani a L’Isola dei Famosi 15 ha letteralmente scombussolato il web. L’ex gieffina infatti, che aveva partecipato alla nona edizione del Grande Fratello, era stata già attaccata dalla temutissima giornalista Selvaggia Lucarelli, riguardo al suo comportamento in relazione ai temi caldi di oggi. Se da una parte la pandemia globale ha costretto il Paese a ricorrere a dispositivi di protezione, distanziamento sociale e vaccinazione, dall’altra una categoria di no-vax – tra cui rientra la Martani – si è resa protagonista di episodi di negazionismo, attraverso il rifiuto di indossare mascherine di protezione e di avanzamento di campagne contro la vaccinazione. La giornalista ha voluto sottolineare la gravità della scelta della produzione del ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’ufficialità della partecipazione dia L’dei Famosi 15 ha letteralmente scombussolato il web. L’ex gieffina infatti, che aveva partecipato alla nona edizione del Grande Fratello, era stata già attaccata dalla temutissima giornalista, riguardo al suo comportamento in relazione ai temi caldi di oggi. Se da una parte la pandemia globale ha costretto il Paese a ricorrere a dispositivi di protezione, distanziamento sociale e vaccinazione, dall’altra una categoria di no-vax – tra cui rientra la– si è resa protagonista di episodi di negazionismo, attraverso il rifiuto di indossare mascherine di protezione e di avanzamento di campagne contro la vaccinazione. La giornalista ha voluto sottolineare la gravità della scelta della produzione del ...

