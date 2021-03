In Piemonte scuole chiuse dall’8 marzo, in classe solo fino alla prima media. Scatta la zona rossa in altri 14 Comuni (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il Piemonte si avvia verso la chiusura di quasi tutte le scuole a partire dall’8 marzo per almeno 15 giorni, a causa del peggioramento dell’epidemia da Coronavirus. Dopo un incontro tra il governatore Alberto Cirio, i prefetti e i sindaci si è deciso infatti che da lunedì prossimo marzo l’attività didattica di seconde e terze medie e delle scuole superiori si svolgerà in Dad al 100%. Mentre venerdì 5 marzo, alla luce dei dati degli oltre 30 distretti sanitari del Piemonte, la Regione estenderà la Dad anche per gli ordini e gradi scolastici inferiori nelle aree dove l’incidenza dei contagi supera la soglia d’allerta o dove ricorrono le altre condizioni stabilite dal nuovo Dpcm firmato dal premier Mario Draghi. In zona ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ilsi avvia verso la chiusura di quasi tutte lea partireper almeno 15 giorni, a causa del peggioramento dell’epidemia da Coronavirus. Dopo un incontro tra il governatore Alberto Cirio, i prefetti e i sindaci si è deciso infatti che da lunedì prossimol’attività didattica di seconde e terze medie e dellesuperiori si svolgerà in Dad al 100%. Mentre venerdì 5luce dei dati degli oltre 30 distretti sanitari del, la Regione estenderà la Dad anche per gli ordini e gradi scolastici inferiori nelle aree dove l’incidenza dei contagi supera la soglia d’allerta o dove ricorrono le altre condizioni stabilite dal nuovo Dpcm firmato dal premier Mario Draghi. In...

repubblica : ?? Covid, Bertolaso: 'Tutta l'Italia verso la zona rossa'. Il Piemonte ipotizza la chiusura delle scuole - chedisagio : Alle 13 il vertice per decidere della chiusura di tutte le scuole nei territori del Piemonte. - trtelfo : RT @PiemonteInforma: Da lunedì #8marzo nelle seconde e terze medie e nelle #scuole superiori del #Piemonte #didatticaadistanza al 100% per… - bonboncinnamon : @sswallowthesea In Piemonte in teoria ancora arancione ma da lunedì chiudono tutte le scuole, ogni giorno stanno ag… - fo1984 : RT @Ruffino_Lorenzo: Il Piemonte dovrebbe chiudere le scuole per due settimane a partire da venerdì, dice la Stampa. -