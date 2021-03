Hewlett Packard Enterprise in rialzo grazie alla trimestrale (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – Si muove in moderato rialzo il titolo Hewlett Packard Enterprise, che scambia con una variazione percentuale dello 0,41%. Il gruppo dei servizi IT ha chiuso il primo trimestre dell’esercizio 2021 con un EPS rettificato di 52 centesimi per azione superiore alla guidance di 40-44 centesimi indicata dallo stesso gruppo californiano. Le stime degli analisti erano di 41 centesimi per azione. I ricavi sono calati dell’1% annuo a 6,8 miliardi di dollari, ma superiori ai 6,72 miliardi stimati dal mercato. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hewlett Packard Enterprise evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell’S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all’acquisto da parte degli ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – Si muove in moderatoil titolo, che scambia con una variazione percentuale dello 0,41%. Il gruppo dei servizi IT ha chiuso il primo trimestre dell’esercizio 2021 con un EPS rettificato di 52 centesimi per azione superioreguidance di 40-44 centesimi indicata dallo stesso gruppo californiano. Le stime degli analisti erano di 41 centesimi per azione. I ricavi sono calati dell’1% annuo a 6,8 miliardi di dollari, ma superiori ai 6,72 miliardi stimati dal mercato. A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispettotrendline dell’S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all’acquisto da parte degli ...

tecnogazzetta : #HPE Hewlett Packard Enterprise accelera l'esplorazione spaziale portando in orbita per la prima volta in assoluto… - Digitaleparole : Nel '99 il CEO di HP Carly Fiorina conia le '11 Rules of the Garage', ispirata dalla storia della sua fondazione ne… - CentroComputer : Leggi dal Blog di Hewlett Packard il Perché i CIO dovrebbero pensare ai loro carichi di lavoro più impegnativi ment… - jobsocialeu : Enrico Martines, direttore Sviluppo e innovazione Hewlett Packard Enterprise, parla di come le competenza e la form… -

Ultime Notizie dalla rete : Hewlett Packard Hewlett Packard Enterprise in rialzo grazie alla trimestrale Si muove in moderato rialzo il titolo Hewlett Packard Enterprise , che scambia con una variazione percentuale dello 0,41%. Il gruppo dei servizi IT ha chiuso il primo trimestre dell'esercizio 2021 con un EPS rettificato di 52 centesimi ...

Ivanti nomina Erik Randles nuovo SVP of Global Channels & Alliances Con oltre 20 anni di esperienza a capo dello sviluppo del business globale, delle alleanze e dei programmi di vendita dei partner di canale in aziende pubbliche e private, tra cui Hewlett - Packard ...

Hewlett Packard Enterprise in rialzo grazie alla trimestrale Teleborsa Hewlett Packard Enterprise in rialzo grazie alla trimestrale Si muove in moderato rialzo il titolo Hewlett Packard Enterprise, che scambia con una variazione percentuale dello 0,41%.

Borsa Usa: S&P 500 e Nasdaq sotto la parità La Borsa di New York ha aperto la seduta in ordine sparso, zavorrata dal dato sui nuovi posti di lavoro inferiore alle attese.

Si muove in moderato rialzo il titoloEnterprise , che scambia con una variazione percentuale dello 0,41%. Il gruppo dei servizi IT ha chiuso il primo trimestre dell'esercizio 2021 con un EPS rettificato di 52 centesimi ...Con oltre 20 anni di esperienza a capo dello sviluppo del business globale, delle alleanze e dei programmi di vendita dei partner di canale in aziende pubbliche e private, tra cui...Si muove in moderato rialzo il titolo Hewlett Packard Enterprise, che scambia con una variazione percentuale dello 0,41%.La Borsa di New York ha aperto la seduta in ordine sparso, zavorrata dal dato sui nuovi posti di lavoro inferiore alle attese.