Graduatorie terza fascia ATA | nessun punteggio a titoli “di alto valore”

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Come già per la laurea, alla quale viene attribuito ungiudicato "ridicolo" rispetto aldel titolo, ci sono tanti altri"di" che nella tabella di valutazione non trovano riscontro, perprofilo ATA. Siamo in attesa della, aperta anche ai nuovi inserimenti e valida per il triennio 2021/23. L'articolo .