Gatto entra nella cabina dell’aereo in volo e attacca il pilota | atterraggio d’emergenza

Un aereo passeggeri sudanese è stato costretto a fare un atterraggio di emergenza. Il motivo? Un Gatto che si trovava a bordo del velivolo ha attaccato il pilota. Stando a quanto riportato dal quotidiano Al-Sudani, il fatto è avvenuto questa settimana su un volo della compagnia aerea Tarco con destinazione Doha, Qatar. Trenta minuti dopo il decollo, il Gatto è stato trovato all'interno della cabina dell'aereo, dove ha dato in escandescenze ed è stato aggressivo: ha attaccato l'equipaggio, compreso il pilota. I tentativi di controllare il passeggero a quattro zampe sono stati vani ed è stato doveroso prendere la decisione di deviare la rotta per tornare a Khartoum (capitale del Sudan).

