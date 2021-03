Gaia Gozzi Sanremo 2021: la vera forza è fare tutto con amore (Di mercoledì 3 marzo 2021) Gaia Gozzi a Sanremo 2021. L’artista si esibirà stasera col brano “Cuore Amaro“. Ma la storia di Gaia è iniziata tempo fa andando da subito “oltre”. Già perché lei è andata oltre “Amici“. La partecipazione al noto talent di Maria De Filippi è stato per Gaia la chiave che le ha spalancato le porte del successo. Gaia Gozzi nasce a Gustalla un paesino in provincia di Reggio Emilia il 29 settembre del 1997, da padre italiano e madre brasiliana. Gaia ha il doppio passaporto e parla fluentemente entrambe le lingue. Il padre è proprietario di un’azienda che ha produce biciclette old style dal nome “Abici“. Facile immaginare che la passione per la musica sia stata la mamma a trasmettergliela. La mamma da giovane ha fatto la ballerina di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021). L’artista si esibirà stasera col brano “Cuore Amaro“. Ma la storia diè iniziata tempo fa andando da subito “oltre”. Già perché lei è andata oltre “Amici“. La partecipazione al noto talent di Maria De Filippi è stato perla chiave che le ha spalancato le porte del successo.nasce a Gustalla un paesino in provincia di Reggio Emilia il 29 settembre del 1997, da padre italiano e madre brasiliana.ha il doppio passaporto e parla fluentemente entrambe le lingue. Il padre è proprietario di un’azienda che ha produce biciclette old style dal nome “Abici“. Facile immaginare che la passione per la musica sia stata la mamma a trasmettergliela. La mamma da giovane ha fatto la ballerina di ...

TIM_music : Dall'attività fisica ai tatuaggi, fino ai suoi pronostici per questo #Sanremo2021! ?? A quante delle vostre domande… - XFactor_Italia : tifo sfegatato per i nostri amici che questa sera si esibiranno a #Sanremo2021 ?? @davideshorty @Gaia_Gozzi… - rtl1025 : Con @Gaia_Gozzi in diretta su RTL 102.5 ci avviciniamo alla seconda serata del Festival di #Sanremo2021 ???? 'Nonost… - inutile_canzone : RT @_w4nderlust__: HO ANSIA PER STASERA GAIA GOZZI TI AMO #Sanremo2021 #gaiagozzi - _w4nderlust__ : HO ANSIA PER STASERA GAIA GOZZI TI AMO #Sanremo2021 #gaiagozzi -