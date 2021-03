Decreto sostegno, 12 miliardi per imprese e partite Iva (Di mercoledì 3 marzo 2021) In parallelo con il nuovo dpcm e con le restrizioni che scatteranno dal 6 marzo, il governo Draghi conta di varare anche il nuovo pacchetto di aiuti alle imprese. Il «Decreto sostegno» (non più ristori), con le nuove risorse economiche per fronteggiare le conseguenze delle chiusure, sarà varato «nell’arco di una settimana-dieci giorni», ha assicurato ministro degli Affari regionali Mariastella Gelmini. In ballo – scrive La Stampa – ci sono 10-12 miliardi di contributi a fondo perduto a favore di imprese e partite Iva dei 32 miliardi di deficit in più autorizzati con l’ultimo scostamento di bilancio di dicembre. Ma non è detto che questa somma sarà sufficiente per far fronte all’erogazione dei nuovi ristori e di tutte le nuove spese, compresa la proroga della cassa ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 3 marzo 2021) In parallelo con il nuovo dpcm e con le restrizioni che scatteranno dal 6 marzo, il governo Draghi conta di varare anche il nuovo pacchetto di aiuti alle. Il «» (non più ristori), con le nuove risorse economiche per fronteggiare le conseguenze delle chiusure, sarà varato «nell’arco di una settimana-dieci giorni», ha assicurato ministro degli Affari regionali Mariastella Gelmini. In ballo – scrive La Stampa – ci sono 10-12di contributi a fondo perduto a favore diIva dei 32di deficit in più autorizzati con l’ultimo scostamento di bilancio di dicembre. Ma non è detto che questa somma sarà sufficiente per far fronte all’erogazione dei nuovi ristori e di tutte le nuove spese, compresa la proroga della cassa ...

