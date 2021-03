Covid, Solinas: 'Dall'8 marzo test rapidi per entrare in Sardegna' (Di mercoledì 3 marzo 2021) commenta 'Dall'8 marzo iniziamo a testare chi entra in Sardegna'. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Christian Solinas, aggiungendo che 'per difendere la salute pubblica chiederemo qualche ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 3 marzo 2021) commenta ''8iniziamo aare chi entra in'. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Christian, aggiungendo che 'per difendere la salute pubblica chiederemo qualche ...

