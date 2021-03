TV7Benevento : Covid: Saverio Romano, 'non ho avuto rapporti con Arcuri né con Regione Lazio'... - debonis_saverio : RT @Agricolae1: Dl #covid, @debonis_saverio: rendere più efficiente sistema rilevazione dati e classificazione rischio - Agricolae1 : Dl #covid, @debonis_saverio: rendere più efficiente sistema rilevazione dati e classificazione rischio - Scassuocchio : RT @opificioprugna: Brescia, isolata la variante nigeriana. 50 € col guanto, 100 € senza. ( Saverio Caruso @Scassuocchio ) #3marzo #covid… - opificioprugna : Brescia, isolata la variante nigeriana. 50 € col guanto, 100 € senza. ( Saverio Caruso @Scassuocchio ) #3marzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Saverio

Il Tempo

Tra gli indagati nomi eccellenti come l'ex ministroRomano, finito nel registro con l'... verosimilmente dal commissario', all'epoca dei fatti, 'per la per l'emergenzaDomenico Arcuri (...Lo ha dettoRomano, ex ministro all'Agricoltura, parlando dell'inchiesta sulle mascherine.Palermo, 3 mar. (Adnkronos) - "Non ho avuto alcun rapporto né con la Regione Lazio né con il commissario Domenico Arcuri". Lo ha detto all'Adnkronos l'ex ministro Saverio Romano, commentando la notizi ...C'e' anche l'ex ministro Saverio Romano tra le persone indagate nell'inchiesta della Procura di Roma su una fornitura di mascherine e camici privi del certificato di idoneità. Il nome di Romano, minis ...